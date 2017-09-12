بالفيديو .. الراقصة المصرية فيفي عبده تثير ضجة بتنورتها القصيرة

شاركت الراقصة المصرية #فيفي_عبده على إعلان انتهاء إجازتها الصيفية التي قضتها في شرم الشيخ بطريقتها الخاصة.

ونشرت على “انستغرام” مقطع فيديو طريف وظهرت فيه مرتدية تنورة قصيرة جينز مع بلوزة من دون اكمام وفوقها جيلي من دون اكمام أيضاً.

وعلقت على المقطع قائلة: “إنا بودع شرم الشيخ وسأعود للقاهرة لانه عندي شغل هناك، وأنهت حديثها بأيوا بقى على شرم الشيخ بحبكم قوي 5 مواه الله على شرم الشيخ وجمالها هتوحشني”.