بسبب مثل شعبي .. امرأة سعودية تشج رأس زوجها بـ ” كأس زجاجي ” !

اعتدت زوجة سعودية على زوجها بكأس زجاجية عقب خلاف نشب بينهما في منزلهما بمنطقة القصيم، لينقل على إثرها الزوج إلى المستشفى وتجرى له عملية جراحية لوقف نزيف الدماء.

وأوضحت مصادر وفقاً لصحيفة عاجل السعودية، أن الخلاف بدأ بين الزوج وزوجته على أحد الأمور المعيشية ليوجه الزوج لها المثل الشعبي القائل “يا من شرى من حلاله علة”، لتقوم الزوجة باختطاف كأس زجاجية وشجت رأسه بها.

وأشارت المصادر إلى أن الزوج نقل إلى أحد المستشفيات القريبة من المنزل وهو ينزف الدماء ليخضع بعدها لعملية خياطة للجرح بلغت 10 غرزات لوقف النزيف.