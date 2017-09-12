بعد وفاة أحد الأعضاء .. بشار الأسد يصدر مرسوم يحدد موعد الانتخابات لملء المقعد الشاغر في مجلس الشعب

بعد وفاة أحد الأعضاء .. بشار الأسد يصدر مرسوم يحدد موعد الانتخابات لملء المقعد الشاغر في مجلس الشعب

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد أمس المرسوم رقم 272 لعام 2017 القاضي بتحديد يوم السبت الواقع في 30/9/2017 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع ب.

ويعود الكرسي الشاغر إلى عضو مجلس الشعب عن قائمة الوحدة الوطنية حمادي الحساني، الذي توفي في العاصمة دمشق، إثر أزمة قلبية.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر في مجلس الشعب أنه في حال تم ترشح أكثر من شخص يتم إجراء انتخابات وفتح صناديق اقتراع لانتخاب من يملء الشاغر، وفي حال كان المرشح واحداً فإنه يفوز بالتزكية.