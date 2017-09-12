تعرف على فوائد زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني تشكل طعاماً مفيداً وأساسياً، ولكن بعض الأصناف قد تكون صحية أكثر من غيرها.

وتُعتبر زبدة الفول السوداني غنية بالدهون الصحية للقلب، وهي مصدر جيد للبروتين. ويُذكر أن ملعقتين من الفول السوداني تحتويان على حوالي 8 غرامات من البروتين وبين غرامين و3 غرامات من الألياف، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B، والحديد، والبوتاسيوم، وفيتامين E.

يُذكر، أن زبدة الفول السوداني الأصح، تُصنع فقط من الفول السوداني، بلا إضافة أي من الملح والسكر، والزيوت التي قد تغير من خصائصها الغذائية، طبقاً لما ذكرت شبكة سي إن إن، ويرتبط الفول السوداني بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وحالات الوفاة المبكرة. كما أن استهلاك زبدة الفول السوداني والمكسرات ترتبط بانخفاض الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجدت بعض الدراسات سابقاً أن زبدة الفول السوداني تحتوي على الدهون التقابلية أو الدهون المتحولة والملح، ما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على العناصر الغذائية التي تحتويها.

ووجد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2001 أن زبدة الفول السوداني لا تتضمن أي مستويات يمكن الكشف عنها من الدهون المتحولة في 11 علامة تجارية مختلفة اختبرها الباحثون، وقد تُضاف بعض الكميات الصغيرة من الزيوت النباتية المهدرجة إلى زبدة الفول السوداني لمنع زيت الفول السوداني من الانفصال.