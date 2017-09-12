جوزيه مورينيو : عدنا أخيراً لبطولتنا الأوروبية المفضلة

أكد مدرب مانشستر يونايتد، #جوزيه_مورينيو ، أن ناديه عاد إلى مكانه الطبيعي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ومستعد لخوض غمار التحدي ومواجهة أفضل فرق القارة.

ويستهل يونايتد مشواره بالمسابقة في أولد ترافورد اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف بازل السويسري في افتتاح دور المجموعات.

وقال مورينيو للصحافيين: “العودة لدوري الأبطال تعني العودة لمكاننا الطبيعي.. مانشستر يونايتد ظل يشارك موسماً بعد الآخر ويملك حافزاً كبيراً جداً”.

وأضاف: “يجب أن نحاول التأهل لدور 16، وأن نستمتع بجولات خروج المهزوم المميزة مع أفضل فرق أوروبا”.

ويرى المدرب البرتغالي، أن فريقه في حالة جيدة بعد انطلاقته القوية في الدوري الانكليزي الممتاز، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادل واحد.

وقال مورينيو إنه يدعم جدول مباريات عيد الميلاد للأندية الانكليزية، ولا يعتقد أن تكدس المباريات يبرر الأداء المتواضع في دوري الأبطال.

وتابع: “لا توجد عطلة شتوية لدينا على عكس دول أخرى، لكن هذه ثقافة ويجب أن أعترف بأنني أحبها، لكن لا داعي للشكوى فلدينا تشكيلات، وإذا شعرنا بإرهاق بعض اللاعبين فإننا نعتمد على البعض الآخر”. ( reuters )