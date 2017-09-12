دراسة حديثة : لحية الرجل تحميه من مرض السرطان !

افادت دراسة حديثة بأن #لحية الرجل تحميه من #مرض_السرطان ، فقد اكتشف باحثون أستراليون في جامعة جنوب كوينزلاند أن اللحية لها فوائد عديدة.

وأهم فوائدها، تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية الى البشرة بنسبة 95%، وفق ما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، وبالتالي تحمي من سرطان الجلد.

أعلن معدّ الدراسة الرئيسي البروفسور ألفيو باريسي لمجلة “Mens” أنّ اللحى تلعب دوراً رئيسياً في حجب الأشعة فوق البنفسجية، مشيراً الى أنّ شعر الوجه يحمي مكان بمعدل من 2 إلى 21 من مرض السرطان.