شاركت في قتل 9 أشخاص أجانب .. ألمانيا : الادعاء يطالب بسجن إرهابية يمينية مدى الحياة

طالب الادعاء العام الألماني، الثلاثاء، في مرافعته أمام محكمة مدينة ميونخ بسجن الإرهابية اليمينية المتطرفة، بياته تسشيبه، مدى الحياة.

وقال المدعي العام هيربرت ديمير في المرافعة إن كل جريمة قتل ارتكبتها المتهمة تستوجب تطبيق أقصى العقوبة عليها.

وحسب صحيفة الدعوى، فإن تسشيبه شاركت في كل الجرائم التي ارتكبتها خلية “إن إس يو”اليمينية المتطرفة، التي قتلت 9 أشخاص منحدرين من أصول تركية ويونانية، وشن هجوم مميت على أفراد الشرطة، وتنفيذ هجوم تفجيري على متجر تابع لأسرة إيرانية في كولونيا، وتفجير قنبلة مسامير شديدة الانفجار في نفس المدينة، وارتكاب عدة جرائم سطو مسلح، بين 2000 و2007.

وذكر المدعي العام في المرافعة أن تسشيبه كانت تشارك مع صديقيها أوفه موندلوز، وأوفه بونهارت، المتورطين في نفس الجرائم، أفكارهما النازية المتطرفة، وعملت على بث الخوف والفزع في قلوب مهاجرين عبر اغتيالات عشوائية.

واُعتقلت تسشيبه في 2011 بعد وفاة صديقيها موندلوز، وبونهارت، فيما بدا أنها جريمة انتحار.

واستغرقت محاكمة تشيبه حتى الآن أكثر من أربعة أعوام.

ويُحاكم في القضية أيضاً أربعة آخرين مشبته في دعمهم للخلية.

ومن المتوقع صدور الحكم، بعد بضعة أشهر.(DPA)