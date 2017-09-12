صحيفة إسبانية : كريستيانو رونالدو هدد القاضية بالرحيل عن ريـال مدريد

أكدت صحيفة ” أس ” الإسبانية أن النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو خطط فعلًا للعودة لإنكلترا في الصيف الحالي بعد مشاكله الضريبية حيث يتابعه القضاء بالتهرب من دفع مبلغ 14،7 مليون يورو.

ومثل رونالدو أمام المحكمة للإدلاء بأقواله في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي.

وكشفت الصحيفة عن جزء مما قاله النجم البرتغالي للقاضية مونيكا غوميز فيرير حيث جاء في تصريحاته : ” لم تحدث لدي نهائيا أي مشاكل في إنكلترا لذلك سأعود هناك لإنكلترا حيث لا وجود لمشاكل مع الضرائب”، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، ويعتبر حديث رونالدو للقاضية بمثابة تهديد بالرحيل عن ريال مدريد وإسبانيا بالكامل.

وفجرت صحيفة برتغالية قبل انطلاق الموسم خبر نية رونالدو الرحيل عن إسبانيا، غير أن الأمور آلت في النهاية إلى بقاء الدون في سانتياغو برنابيو، والظاهر أن النجم البرتغالي كان يرغب في العودة لمانشستر يونايتد لكن مواطنه جوزيه مورينيو لم يراهن على عودته ويفضل الويلزي غاريث بيل الأصغر سنا وهو ما دفع النجم البرتغالي للبقاء في مدريد.

وأكد النجم البرتغالي للقضاء أن مستواه الدراسي متوسط لكنه يؤمن بضرورة دفع الضرائب واعتبر أنها في إسبانيا مرتفعة جدا.

وقال النجم البرتغالي للقاضية :” قلت دائما للمستشارين حين أنتقل للعيش في أي مكان يجب دفع الضرائب كاملة لأن الحقيقة تعرف دائما .”