عودة الزخم لأكبر مطارات ألمانيا

قالت شركة “فرابورت” الألمانية لإدارة وتشغيل المطارات اليوم الثلاثاء، إن عدد الركاب الذين استخدموا مطار “فرانكفورت” الدولي، أكبر مطارات ألمانيا خلال أغسطس الماضي، زاد بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى حوالي 6.3 مليون راكب.

كما ارتفع حجم حركة الشحن الجوي في المطار خلال الشهر الماضي بنسبة 5.4% على أساس سنوي إلى 181102 طن.

وارتفع عدد الرحلات الجوية التي استخدمت المطار خلال الشهر الماضي إقلاعاً وهبوطاً بنسبة 2.7% إلى 42934 رحلة، بحسب الوكالة الألمانية.

وأشارت الشركة إلى نمو عدد الركاب الذين استخدموا المطار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 4.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.(DPA)