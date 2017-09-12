” غوغل ” تسد 22 ثغرة أمنية في متصفح ” كروم “

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى قيام شركة #غوغل بسد 22 ثغرة أمنية في متصفحها #كروم الشهير، ولذلك ينصح الخبراء الألمان بتثبيت الإصدار 61.0.3163.79 الآمن أو الإصدارات الأحدث.

ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أية بيانات بخصوص الثغرات الأمنية، ولكن هناك خطورة من استغلال هذه الثغرات الأمنية واختراق حواسيب المستخدمين، ولذلك يتوجب على مستخدمي متصفح غوغل كروم تثبيت الإصدار الجديد.

وعادة ما يتم تثبيت تحديثات كروم تلقائياً، كما يمكن للمستخدم تثبيت التحديثات الجديدة من خلال قائمة الإعدادات “المساعدة/حول غوغل كروم”. ( DPA )