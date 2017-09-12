في أمريكا .. لص يسطو على متجر دون استخدام أي سلاح !

في أمريكا .. لص يسطو على متجر دون استخدام أي سلاح !

قام لص بخداع موظفة في أحد المتاجر الأمريكية و أوهمها بأنه يحمل مسدساً بهدف السطو على المتجر.

وكانت عاملة الصندوق تتحدث إلى الزبائن قبل أن يقتحم اللص المكان ويوجه يده المغطاة بكم سترته إلى الموظفة طالباً منها النقود، ونجح اللص في الحصول على آلاف الدولارات بعدما أوهم موظفة المتجر بأن يده اليمنى المغطاة هي مسدس.

وشوهد اثنان من الزبائن وهما يفران من المكان لدى دخول اللص إلى المتجر، بينما عمدت عاملة الصندوق إلى رزمة من النقود ووضعتا في كيس كان يحمله اللص بيده الأخرى قبل أن يغادر المكان بكل سهولة.

الجدير بالذكر بأن المشتبه به شوهد يتجول بالقرب من المتجر في منطقة بريدج ووتر بولاية ماساتشوستس الأمريكية قبيل عملية السطو بدقائق، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.