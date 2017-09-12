في عملية ضخمة خُطط لها لأشهر .. تركيا : قوات الأمن تنقذ عشرات الأطفال السوريين و تضبط واحدة من أكبر عصابات التسول ( فيديو )

في عملية ضخمة خُطط لها لأشهر .. تركيا : قوات الأمن تنقذ عشرات الأطفال السوريين و تضبط واحدة من أكبر عصابات التسول ( فيديو )

تمكنت قوات الأمن التركية من إنقاذ عشرات الأطفال السوريين الذين تم استئجارهم من عائلاتهم من قبل مافيات “تسول” في إسطنبول وهاتاي وأضنة.

وذكرت صحيفة “يني شفق” التركية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السلطات نجحت في مساعيها بعد مراقبة دامت 5 أشهر، تمكنت في نهايتها من إلقاء القبض على “العصابة” التي احتجزت الأطفال، وأجبرتهم على العمل كمتسولين.

وأضافت الصحيفة أن السلطات التركية “تحققت من أنّ الأطفال بالفعل قامت العصابة باستئجارهم من عائلاتهم المقيمة في حلب مقابل ألف ليرة تركية، ومن ثم جلبتهم إلى اسطنبول وأجبرتهم على العمل بالتسول”.

وأشارت إلى أن العملية الأمنية تخللها مداهمة 93 منزلاً في اسطنبول وهاتاي وأضنة، وتم من خلالها إنقاذ 36 طفلاً سورياً، كما ألقت الشرطة القبض على 12 سورياً من أفراد العصابة.

وختمت الصحيفة بالقول إنه تم تحويل الأطفال لمديرية شؤون الطفل، بعد إخضاعهم لفحص طبي، وما تزال التحقيقات مع أفردا العصابة مستمرة.