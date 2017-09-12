كارلوس بويول : نيمار بات من الماضي

أكد المدافع الدولي الإسباني المعتزل ونجم #برشلونة السابق، #كارليس_بويول ، أن المدرب إرنستو فالفيردي مثالي للنادي الكاتالوني، إذ يملك أسلوباً في اللعب يناسب الفريق، فضلاً عن أنه قام بعمل رائع مع الأندية التي دربها قبل برشلونة، لكن نجاحه مع البرسا يتوقف على ما سيتوفر له من استقرار.

وحقق برشلونة تحت قيادة فالفيردي الفوز في مبارياته الثلاثة الأولى التي لعبها في الدوري الإسباني، آخرها على جاره إسبانيول بخماسية نظيفة في ديربي كاتالونيا، في الوقت الذي تعثر فيه غريمه ريال مدريد مرتين بالتعادل مع كل من فالنسيا وليفانتي ليفقد 4 نقاط كاملة.

وشدد بويول على أن “الفريق يمضي بنجاح الآن في طريقه نحو استعادة الألقاب المفقودة، مثل الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وبالتالي لا يحتاج في هذا التوقيت إلى من يعيد فتح الملفات القديمة، وذلك في معرض تعليقه على الرحيل الصاخب للبرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن نيمار أصبح من الماضي”.

واعترف بويول أنه “لم يكن يحلم في صغره بما وصل إليه من اللعب في برشلونة وحمل شارة القيادة فيه، إذ كان ذلك مجرد حلم طالما داعبه وهو طفل، موجهاً نصيحة للصغار الذين يريدون تحقيق النجومية بأن يلتزموا بالعمل الجاد وأن يحافظوا على شغفهم بكرة القدم فضلاً عن محاولة التعلم من الجميع”.

وأكد بويول أن منتخب إسبانيا بمقدوره الفوز بلقب المونديال المقبل في روسيا 2018، كونه يملك مدرباً ولاعبين رائعين، وقال: “من الواضح أننا بحاجة إلى التأهل أولا، لم يضمن الماتادور بعد التأهل رغم الفوز بثلاثية على إيطاليا ومن بعده بثمانية أهداف نظيفة على ليشتنشتاين قربته كثيراً من التأهل”. ( EFE )