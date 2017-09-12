كوريا الشمالية : أمريكا ستواجه قريبا ” أفظع ألم ” شهدته على الإطلاق

رفضت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء قرارا مرره مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات أكثر صرامة عليها وقالت إن الولايات المتحدة ستواجه قريبا “أفظع ألم” شهدته على الإطلاق.

وقال هان تاي سونغ سفير كوريا الشمالية أمام مؤتمر لنزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة في جنيف “نظام واشنطن متحمس لمواجهة سياسية واقتصادية وعسكرية ومهووس بلعبة جامحة لإعادة للوراء التقدم الذي حققته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تطوير القوة النووية رغم أنه وصل بالفعل لمرحة الاكتمال”.

وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع فرض عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية أمس الاثنين بسبب سادس وأقوى تجربة نووية والتي أجرتها بيونغ يانغ في الثالث من سبتمبر أيلول الجاري وفرضت الأمم المتحدة بموجبه حظرا على صادرات المنسوجات وقيودا على واردات النفط الخام.

من جانبه قال روبرت وودز سفير الولايات المتحدة لشؤون نزع السلاح في المنتدى في جنيف اليوم الثلاثاء “آمل أن النظام الكوري الشمالي سيستمع إلى الرسالة بوضوح ويختار مسارا مغايرا”.(Euronews)