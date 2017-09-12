لبنان : حادث سير بين عسكري لبناني و لاجئ سوري يودي بحياة الأول و ينقل الثاني للمستشفى

لبنان : حادث سير بين عسكري لبناني و لاجئ سوري يودي بحياة الأول و ينقل الثاني للمستشفى

تسبب حادث سير، في لبنان، بوفاة جندي من الجيش اللبناني، وإصابة لاجئ سوري إصابات خطرة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية أمس الاثنين، إن حادث سير مروع وقع على طريق منجز الجديدة باتجاه عكار، نتيجة تصادم دراجتين ناريتين.

وتسبب الحادث بوفاة العسكري في الجيش اللبناني “بلال الحسن”، وإصابة السوري “عمر محي الدين”.

ونقل السوري إلى مستشفى رحال وهو بوضع حرج.