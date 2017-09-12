ماذا تفعل ” ماكدونالدز ” لتقليل كمية البطاطا في الوجبات ؟

تجني الشركات الكبرى ومن بينها #ماكدونالدز أرباحاً مالية ضخمة، من خلال التسويق لمنتجاتها، واتباع وسائل وحيل عديدة للتخفيف من النفقات.

ومن بين الطرق التي تلجأ إليها مادونالدز لزيادة أرباحها، تقطيع شرائح البطاطا إلى أحجام صغيرة قدر الإمكان، مما يجعل إنتاج البطاطا غير مكلف للشركة، وفي نفس الوقت، هناك حيل أخرى يتبعها العاملون في ماكدونالدز لتحقيق نفس الغرض.

ويقول عاملون سابقون في مالكدونالدز، إن الشركة تستخدم عبوات كرتونية يتم ثني الجانب السفلي منها للأعلى، لاستيعاب كمية أقل من البطاطا المقدمة مع كل وجبة، وفي الوقت الذي يخضع بعض العمال لتعليمات الإدارة، يرفض آخرون فعل ذلك، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ولا تقتصر هذه الحيل، على وجبات البطاطا، بل تتعدى ذلك إلى المشروبات المقدمة مع كل وجبة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، حيث يتم تقديم المشروبات في أكواب مع كمية كبيرة من الثلج، مما يوفر في كمية الشراب، وفي نفس الوقت، يكون طعمه بارداً ومنعشاً، دون أن يلاحظ الزبائن.

إلا أن ماكدونالدز رفضت هذه المزاعم، وأكدت أن ما تحدث عنه البعض، عن حيل لتقليل كمية البطاطا عارٍ عن الصحة، ولدى الشركة إجراءات صارمة، للتأكد من حصول الزبائن على الكميات المطلوبة.

وأضاف متحدث باسم الشركة “يعمل موظفونا على ضمان حصول عملائنا على أفضل تجربة ممكنة في مطاعمنا، ونحن ندين بشدة أية ادعاءات تشير إلى خلاف ذلك”.