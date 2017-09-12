ماذا طلبت روسيا من الأسد و حزب الله بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة ؟

ماذا طلبت روسيا من الأسد و حزب الله بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة ؟

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا طلبت من بشار الأسد وحزب الله عدم الرد على الغارات التي تنفذها إسرائيل ضد مواقع سورية.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي روسي قوله بأن الاستخبارات العسكرية الروسية أبلغت سوريا وحزب الله بطلبها عدم الرد على تلك الهجمات الإسرائيلية.

وقال الدبلوماسي، بحسب ما نشر تلفزيون القدس، “إن روسيا باتت تدرك مخاوف إسرائيل الأمنية، وقد تم خلال اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة تلك المخاوف”.

ووفقا لذات المصدر، فإن بوتين طمأن نتنياهو بأن روسيا ستعمل على تقييد إيران وحزب الله في حال بالغوا بالتدخل في الشأن السوري.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين أطلعا بوتين على مخططات إيران لإنشاء ميناء في طرطوس السورية والتخطيط لإنشاء مصانع لتصنيع الصواريخ في لبنان، وأنها تخطط لطرد روسيا من سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل ما زال متواصلاً على أعلى المستويات العسكرية والميدانية.