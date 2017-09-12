نتنياهو : الأخطبوط الإيراني للإرهاب لا زال يرسل الأسلحة لأنحاء العالم‎

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو “لا يزال الأخطبوط الإيراني للإرهاب يرسل الأسلحة لأنحاء العالم، ونحن مصممون على منع طهران من إقامة قواعد لها قرب حدودنا”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نتنياهو، الإثنين، فور وصوله مدينة بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، بحسب موقع لصحية “يديعوت أحرنوت” العبرية.

وتعتبر الأرجنيتن المحطه الأولى لنتنياهو ضمن جولة بعدد من دول أمريكا اللاتينية، هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي.

ووسط إجراءات أمنية مشددة من المقرر أن يلتقي نتنياهو، ممثلين عن أبناء الطائفة اليهودية بالأرجنتين المقدر عددها بنحو 300 الف شخص، وهي الأكبر بأمريكا اللاتينية، ولن يسمح للصحافة بتغطية هذا اللقاء.

ويرافق رئيس الوزراء وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين المتخصصين في مجالات الزراعة والمياه والاتصالات والطاقة.

وتأتي الجولة في وقت يواجه فيه نتنياهو اتهامات فساد متزايدة في الداخل.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو الأربعاء إلى كولومبيا ثم المكسيك لاحقًا.

كما أنه من المقرر أن يغادر الجمعة القادمة إلى نيويورك حيث سيعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش، الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المنظر أيضا أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري.(ANADOLU)