نصر الله : انتصرنا في ​الحرب السورية​ و ما تبقّى معارك متفرقة

12 سبتمبر، 2017
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اكّد الأمين العام ل​حزب الله حسن نصرالله​ “أننا على بصيرة من أمرنا في المعركة في سوريا، وشهداؤنا وجرحانا وأسرانا وناسنا يغيّرون معادلات ويصنعون تاريخ المنطقة وليس تاريخ لبنان”.

وشدد على “أننا انتصرنا في ​الحرب السورية​ وما تبقّى معارك متفرقة”، مشيراً إلى أن “المشروع الآخر فشل ويريد أن يفاوض ليحصّل بعض المكاسب”.

وجزم بأن “مسار المشروع الآخر فشل، ومسار مشروعنا الذي تحمّلنا فيه الكثير من الأذى مسار نصر ونتائج عظيمة ستغيّر المعادلات لمصلحة الأمة”.

وفي لقائه السنوي مع قراء العزاء والمبلّغين، عشية حلول شهر محرم، قال نصرالله إن قتال “داعش” و”النصرة” كان “أكبر محنة عشناها منذ 2010، وأخطر من حرب تموز 2006”.

وأضاف: “منذ 2011، كنا على يقين بأن ما يجري فتنة كبرى، وأن هناك مشروعاً أميركياً ــــ إسرائيلياً ــــ قطرياً ــــ سعودياً بهدف القضاء على المقاومة وتسوية القضية الفلسطينية”.

وروى أنه عقب بداية ​الأحداث السورية​ زار ​إيران​ والتقى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية ​ علي الخامنئي​. “يومها، كان الجميع مقتنعاً بأن النظام سيسقط بعد شهرين أو ثلاثة.

أوضحنا له رؤيتنا للمشروع المعادي، وأننا إن لم نقاتل في دمشق فسنقاتل في الهرمل وبعلبك والضاحية والغازية والبقاع الغربي والجنوب… فأكمل القائد موافقاً: ليس في هذه المناطق فقط بل أيضاً في كرمان وخوزستان وطهران… وقال إن هذه جبهة فيها محاور عدة: محور إيران ومحور لبنان ومحور سوريا، وقائد هذا المحور ​بشار الأسد​ يجب أن نعمل لينتصر وسينتصر”.

ولفت الى انه “بعد المعركة بسنة ونصف سنة أو سنتين ارسلت السعودية إلى الرئيس الأسد أن أعلِن في مؤتمر صحافي غداً صباحا قطع العلاقة مع حزب الله وإيران وتنتهي الأزمة”.

ولفت نصر الله بحسب ما نشرت صحيفة الاخبار اللبنانية  إلى “أننا حذّرنا إخواننا ​العراق​يين، منذ البداية، من أنه إن لم يقاتلوا تنظيم داعش، وتمكّن من السيطرة على ​دير الزور​، فإن هدفه التالي سيكون دخول العراق. وقد صدقت توقعاتنا بعدما تمكّن هذا التنظيم الارهابي من السيطرة على ثلثي العراق وبات على مسافة عشرين كيلومتراً من كربلاء و40 كلم من بغداد و200 متر من مقام الامام العسكري في سامراء”.

وسأل: “لو تخلفنا عن الجهاد والتكليف ما الذي كان يمكن ان يحصل في لبنان، ولو تخلف أهل العراق عن الاستجابة لفتوى (الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع السيد علي السيستاني عام 2014 لقتال تنظيم داعش)، ما الذي كان سيحصل في العراق؟”.

وقال: “هذه المعركة مباركة، ونحن ذهبنا الى سوريا لأداء تكليفنا. وإلا ما الذي يأخذ شاباً إلى حلب أو دير الزور حيث كان لنا اخوان محاصرون منذ ثمانية أشهر، وكلهم من الكوادر والقيادات؟”، مشيراً الى أن “البعض في لبنان لن يرضى مهما فعلنا، فلا تعذبوا أنفسكم وليشربوا مليون محيط… والمهزوم والمكسور يمكنه أن يرفع صوته قليلاً”.

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4 آراء على “نصر الله : انتصرنا في ​الحرب السورية​ و ما تبقّى معارك متفرقة”

  1. يلعن ابوك على ابو خامني يا صهيوني لولا طيران الروس كان هلا انت عندخامني كالكلب يلعن ابوك

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  2. تفوق هذا الدجال على كل الدجالين ولا اعتقد ان الاعور الدجال سيكون مثله بل اقل منه بكثير
    هذا التبجح وهذه الغطرسة ليست جديدة عليه ولكنه يحاول الان ان يفرض واقعاً هو لا يملكه فعلاً وما يقوله عن الانتصار الساحق في سوريا ليس الا اضغاث احلام لان سوريا الان محتلة وركام يحتاج عقودا لاعادة اعماره ولا منتصر فيها وهي متعددة الولاءات والاحتلالات
    لكن كذبته الاكبر والحقيرة جداً ما يدعيه انه لو لم يقاتل في سوريا لكان سيقاتل في الهرمل وبعبلك ليمرر جرائمه على الشعب اللبناني وليبرر سيطرته التامة على لبنان سعيا الى ما قاله يوما انه لا يسعى لجمهورية اسلامية في لبنان وانما لان يكون لبنان جزءاً من دولة الولي الفقيه وللاسف فقد سار في هذا الطريق شوطاً كبيراً
    ولكن تأكد يا دجال العصر انك لم ولن تنتصر والمعركة مع الباطل الذي تمثله خدمة للفرس ما زالت قائمه ولن تنتهي الا بهزيمتكم والايام بيننا

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  3. الاسرائيلين على بعد امتار من جنوبك يا حمار روح اعمل مراجل عليهم مثل القط انت معلمك بثار الاثد الطيران الاسرائيلي عم يسرح ويمرح فوق البنان وسوريا وسيادتهم المدعوة وبهذه الحالة نسأل ابو عمة وين كنت انت عم تحارب اذا معتبر ما قمت به اهم من حرب تموز المتفق عليها مع الاسرائلين فانت خاين لوطنه ومكثر

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  4. للأسف كلامه عن النصر صحيح ، هذه هي الحقيقة المرة ، الشعوب الحية الواعية تعترف بالهزيمة وتبحث بشكل موضوعي عن أسبابها ، ولا أعتقد أن ثوارنا سيعترفون بهذه الحقيقة قريبا ، ولا أظن أنهم سيراجعون أسباب الهزيمة بشكل موضوعي أبدا ، بل هم كالعادة سيضعون اللوم على الآخرين ويقولون أن الثورة انهزمت بسبب تآمر دول العالم عليها ! وطبعا لن يسألوا أنفسهم لماذا أصبح معظم دول العالم غير متعاطف مع الثورة السورية رغم أنه كان هناك كان تعاطفاً عالميا كبيرا معها في بدايتها ولماذا تحول موقف جزء كبير من الشعب السوري وشعوب العالم وحكوماتها بالنسبة لهذه الثورة ..

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