نيمار : فرص باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا أكبر من برشلونة

نيمار : فرص باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا أكبر من برشلونة

أفصح النجم البرازيلي #نيمار_دا_سيلفا عن السبب الذي دفعه للرحيل عن صفوف #برشلونة الإسباني، والانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم الشعبية الكبيرة التي حصدها مع الفريق الكاتالوني.

وقال نيمار، وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، إنه “رحيله المفاجئ عن صفوف برشلونة جاء بسبب رغبته في كتابة تاريخ ومجد جديد له، مشيراً إلى أن النادي الباريسي يملك مشروعاً مستقبلياً مثيراً للاهتمام”.

وأضاف نيمار، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “سان جيرمان يملك لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة، قادرين على تحقيق البطولات والأمجاد للفريق”.

وتابع اللاعب البرازيلي: “سان جيرمان يملك فرصة كبيرة في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، نظراً لوجود لاعبين مثل دي ماريا وداني ألفيس وماركو فيراتي وكافاني”.

وقالت “ذا صن” أيضاً إن نيمار يعتقد أن سان جيرمان يملك فرصاً أكبر في بطولة دوري أبطال أوروبا من برشلونة.