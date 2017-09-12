هازارد يكشف عن حلمه مع تشيلسي

أكد لاعب #تشيلسي ، #إيدن_هازارد ، أنه عازم على الفوز بلقب دوري الأبطال، حيث يبدأ ناديه مشواره في دور المجموعات بمواجهة أمام قرة باغ من أذربيجان اليوم الثلاثاء.

وانضم هازارد إلى تشيلسي بعد فوز النادي بلقبه الأول في دوري الأبطال 2012، لكن الفريق اللندني لم يفز بالمسابقة من وقتها، واقترب من تحقيق ذلك في موسم 2013-2014، لكنه خسر أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي.

وأخفق تشيلسي في التأهل لدوري الأبطال الموسم الماضي، ويستعد للعودة لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا هذ الموسم.

وعبر اللاعب الدولي البلجيكي عن تفاؤله إزاء قدرة فريقه على تحقيق اللقب، قائلاً: “الفوز باللقب هذا العام سيكون أمراً مهماً.. صعدت مع النادي فقط للدور نصف النهائي عندما خسرنا أمام أتلتيكو مدريد، ولذلك أسعى بقوة للفوز باللقب.

وأضاف: “فزت بالدوري الممتاز وباللقب في فرنسا، كل اللاعبين الكبار يرغبون في الفوز بدوري الأبطال”. ( reuters )