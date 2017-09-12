وزير الدفاع الروسي يلتقي الأسد في دمشق

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن الوزير سيرغي شويغو التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم (الثلاثاء) لبحث الحرب في سورية.

وقالت الوزارة إن شويغو زار سورية بناء على أوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الوكالات أن وزير الدفاع بحث مع الأسد التعاون العسكري بين روسيا وسورية والجهود المشتركة التي تبذلها الدولتان لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أن الأسد تلقى رسالة من بوتين حملها شويغو، هنأه فيها بفك الحصار الذي فرضه «داعش» على مدينة دير الزور لأكثر من ثلاث سنوات.(REUTERS)