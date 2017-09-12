وزير المواصلات القطري : قطر ستنضم إلى تحالف دولي يملك 20 خطاً ملاحياً عالمياً

قال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، في حديث لتلفزيون قطر، اليوم الإثنين، إن بلاده ستنضم إلى تحالف دولي كبير يمتلك 20 خطا ملاحيا عالميا، إذ يبدأ التحالف عمله من قطر في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح عدد من الخطوط البحرية الجديدة من بينها خطين مع ماليزيا وتايوان وعدد من دول شرق اسيا، مشيرا إلى أن قطر تسعى لربط ميناء حمد الجديد مع شبكة من الخطوط العالمية.

ومن المنتظر وصول القدرة التشغيلية لميناء حمد إلى حوالي 24 ألف حاوية في اليوم، وحوالي 7.5 ملايين حاوية سنويا، إذ تم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة للميناء في إطار سعي قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الثانية من الميناء بين عامي 2020 و2021.

من جهته، قال صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة قطر، إن افتتاح ميناء حمد الدولي بإمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة، وبما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

وأوضح الشرقي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع بمختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانيات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين من خلال ميناء حمد الدولي.

ونوه بوجود تعاون وتنسيق متواصل بين غرفة قطر والشركة القطرية لإدارة الموانئ “موانئ قطر” فيما يتعلق بتقديم كافة التسهيلات للشركات القطرية التي تعمل في مجال استيراد وتصدير السلع والبضائع المختلفة بما يسهم في تسهيل الحركة التجارية.

وأشاد الشرقي بما حققه ميناء حمد خلال فترة التشغيل الجزئي التي استمرت لأقل من عام واحد قبل الافتتاح الرسمي في سبتمبر/أيلول الجاري، إذ تمكن خلالها ميناء حمد من الاستحواذ على نسبة 27 في المئة من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وهي نسبة كبيرة ومرشحة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة (DPA)