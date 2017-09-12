” يويفا ” يخصص مبلغاً خيالياً لجوائز دوري الأبطال

مع انطلاق منافسات بطولة #دوري_أبطال_أوروبا للموسم الجاري، يبدأ أيضاً سباق وصراع الأندية للفوز بالجوائز المالية الكبيرة لهذه البطولة القارية الكبرى التي تصل إلى عدة ملايين من الدولارات، قام بتخصيصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وسيحصل كل ناد على 12 مليون و700 ألف يورو مقابل مشاركته فقط في البطولة، فيما يمكن أن يصل المبلغ الأكبر الذي يحصل عليه صاحب اللقب إلى 57 مليون و200 ألف، ولكن عليه من أجل ذلك أن يفوز بجميع مبارياته الـ6 في دور المجموعات.

وفيما يلي الجوائز التي سيحصل عليها كل فريق على حسب الدور الذي سيصل إليه:

– المبلغ الكلي للجوائز: مليار و319 مليون يورو.

– الجائزة المالية لكل فريق مقابل المشاركة: 12 مليون و700 ألف يورو.

– الجائزة المالية مقابل كل فوز في دور المجموعات: مليون و500 ألف يورو.

– الجائزة المالية مقابل كل تعادل في دور المجموعات: نصف مليون يورو.

– الجائزة المالية مقابل التأهل لدور 16: 6 ملايين يورو.

– الجائزة المالية مقابل التأهل لربع النهائي: 6 ملايين ونصف المليون يورو.

– الجائزة المالية مقابل الوصول إلى نصف النهائي: 7 ملايين ونصف المليون يورو.

– الجائزة المالية مقابل الوصول إلى النهائي: 11 مليون يورو.

– الجائزة المالية الممنوحة للبطل: 15 مليون و500 ألف يورو. ( DPA )