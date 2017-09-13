” آبل ” تكشف عن هاتفي ” iPhone 8 ” و ” iPhone 8 Plus “

كشفت شركة آبل امس الثلاثاء، وخلال مؤتمرها المنعقد في قاعة ستيف جوبز المخصصة خصيصاً لأحداث آبل في مقرها الجديد Apple Park في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، عن هاتفي iPhone 8 وiPhone 8 Plus، بحيث يتوافق ذلك مع التسريبات الصادرة سابقاً، والتي كشفت عن مجموعة كبيرة من مميزات الهواتف الجديدة، ويأتي الحدث تحت عنوان “دعونا نجتمع في مكاننا” let’s meet at our place.

وتبدو الهواتف من ناحية الشكل مشابهة لهواتف العام الماضي آيفون 7 وآيفون 7 بلس لكن مع جهة خلفية زجاجية لامعة، والتي يفترض استعمالها للشحن اللاسلكي الاستقرائي، مع مجموعة جديدة من المواصفات العتادية المصممة لإعطاء الهواتف دفعة قوية من حيث الأداء والقوة وقابلية الاستعمال، بحيث تعتبر إحدى الترقيات الأكثر وضوحاً هي شريحة A11 bionic الإلكترونية الجديدة.

ويأتي هاتف آيفون 8 بشاشة من قياس 4.7 إنش وبدقة 1334×750 بيكسل بكثافة 326 بيكسل لكل إنش، بينما يأتي هاتف آيفون 8 بلس بشاشة من قياس 5.5 إنش وبدقة 1920×1080 بيكسل بكثافة 401 بيكسل لكل إنش، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، وتعتبر الهواتف مقاومة للمياه والغبار وفقاً لمعيار IP68، وتمتلك مكبرات صوت ستيريو، ولم تعمل الشركة على إعادة منفذ 3.5 التقليدي لسماعات الرأس.

ويبدو أن شركة آبل قد قامت بتضمين ميزة الشحن اللاسلكي، العاملة وفق معيار Qi، بحيث تكون متطابقة من حيث التنفيذ مع أغلب الهواتف الذكية الأخرى، حيث يجب وضع الهاتف على لوحة الشحن ليتم شحنه، بحيث تعمل هذه الميزة على جعل منفذ Lighting حراً لاستعماله أثناء الشحن من قبل سماعات الرأس السلكية.

وحصلت شاشات عرض هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس على تقنية True Tone، التي توفرها الشركة على أجهزة آيباد برو iPad Pro بقياس شاشة 10.5 إنش، بحيث تعمل هذه الميزة على ضبط الشاشة بشكل تلقائي بالاعتماد على الإضاءة المحيطة في الغرفة لتوفير ألوان أكثر دقة، ويتميز النموذج الأصغر حجماً بسعة 2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما يمتلك النموذج الأكبر سعة 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتعمل وحدة المعالجة الجديدة من خلال ستة أنوية، بحيث يشمل على نواتين للأداء وأربع انوية للأعمال التي تتطلب كفاءة العالية، وأوضحت شركة آبل أن النواتين للأداء تعملان بسرعة أكبر بنحو 25 في المئة بالمقارنة مع الأنوية السابقة التابعة، بينما تعمل الأنوية الأربع ذات الكفاءة العالية بمعدل أسرع بنحو 70 في المئة بالمقارنة مع الجيل السابق، بالإضافة إلى وجود محرك عصبي، ومعالج الحركة المشترك M11 المدمج.

وجرى تزويد هواتف iPhone 8 و8 Plus بوحدة معالجة رسوميات GPU أسرع بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع المعالج السابق، وتقول آبل أن وحدة معالجة الرسوميات الجديدة مصممة لأداء أفضل مع التطبيقات والألعاب ثلاثية الأبعاد، بما يجعلها متوافقة مع منصة الواقع المعزز الجديدة ARKit، كما تتميز وحدة معالجة الرسوميات باعتمادها على تقنية تعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصور.

ويبدو أن الهواتف الجديدة أصبحت أعلى قليلاً من ناحية الصوت بالمقارنة مع الجيل السابق، وذلك تبعاً لقيام آبل بجعل مكبرات الصوت أعلى بنسبة 25 في المئة عن الجيل السابق، وتتواجد كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل وبفتحة عدسة F1.8 مشتركة ضمن كلا النموذجين، فضلاً عن تحسين الكاميرا المقربة ضمن النموذج الأكبر ذات فتحة العدسة F2.8 ودقة 12 ميغابيكسل، بحيث يأتي هاتف آيفون 8 بلس بكاميرا خلفية مزدوجة، في حين تمتلك الهواتف كاميرا أمامية بدقة 7 ميغابيكسل وفتحة عدسة F/2.2.

وتقول آبل انها حسنت بشكل ملحوظ أوضاع التصوير السابقة على الأجهزة الجديدة، كما يشمل الهاتف على وضع Portrait Lighting الجديد المخصص لإنتاج صور احترافية على غرار صور كاميرات DSLR، وتأتي النماذج الجديدة بألوان الذهبي والفضي والرمادي الفلكي، وتعمل بواسطة نظام التشغيل iOS 11.

وتتوفر الهواتف بسعات تخزينية هي 64 أو 256 غيغابايت، بحيث يبلغ سعر هاتف آيفون 8 حوالي 700 دولار أو 2,849 درهم إماراتي لنسخة 64 غيغابايت و3,479 درهم إماراتي لنسخة 256 غيغابايت، في حين يبلغ سعر النسخة الأكبر آيفون 8 بلس حوالي 800 دولار أو 3,249 درهم إماراتي لنسخة 64 غيغابايت و3,879 درهم إماراتي لنسخة 256 غيغابايت، ويبدأ الطلب المسبق للهواتف بتاريخ 15 سبتمبر/ايلول على أن تصل للمستخدمين بتاريخ 23 سبتمبر/ايلول.