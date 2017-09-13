ألمانيا : الشرطة تبحث عن ألماني قتل بلغارية و ابنها طعناً بالسكين

قالت صحيفة ألمانية، إنه تم الكشف عن هوية الجثتين اللتين تم العثور عليهما في مدينة ديتمولد، بولاية شمال الراين وستفاليا، غربي ألمانيا، وأنهما تعودان لأم مطعونة وابنها.

وأضافت صحيفة “بيلد”، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أن مكتب المدعي العام أكد عدم العثور على سلاح الجريمة، مرجحاً أن تكون سكيناً.

وأوضحت أن الأم (24 عاماً)، والطفل (6 أعوام) فارقا الحياة بعد تعرضهما لعدة طعنات سكين، فيما تقوم الشرطة حالياً بالبحث عن المشتبه به ويدعى توماس تونرمان (53 عاماً)، وكان جاراً للأسرة.

ويحمل الضحيتان الجنسية البلغارية، وكانا يعيشان مع المتهم في المبنى ذاته، لكن في شقق مختلفة، وتم العثور على الجثتين في شقة الرجل الهارب.

وما يزال الدافع وراء ارتكاب الجريمة غير معروف، والتحقيقات مفتوحة على كل الاحتمالات.

ووصفت الشرطة المتهم توماس بأنه بطول 1.72 متراً، ويرتدي نظارات، وذا جسم قوي.

وطلبت الشرطة ممن يملك معلومات عنه الاتصال على الأرقام: 05236090 – 05215450.