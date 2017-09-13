ألمانيا : العثور على جثة شاب سوري قتل و رمي في أحد المنتزهات

ألمانيا : العثور على جثة شاب سوري قتل و رمي في أحد المنتزهات

عثر يوم الاثنين الماضي على جثة شاب سوري في أحد المنتزهات بمدينة “كيمنتس” بولاية ساكسونيا، في ألمانيا.

صحيفة “زيكسيشه تسايتونغ” قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن متحدثة باسم النيابة العامة ذكرت الثلاثاء، أنه “بعد تشريح الجثة تم التأكيد مقتل الشاب”.

ويفترض المحققون بأن الشاب قد توفي بين ساعات ليل الأحد / الاثنين، على أبعد تقدير.

وما زالت التحقيقات جارية حول الحادثة.