ألمانيا : دراسة تظهر عدم ثقة غالبية الألمان بالطيار الآلي و السيارات ذاتية القيادة

كشفت دراسة حديثة أن واحداً فقط من بين كل أربعة في ألمانيا على استعداد لوضع نفسه في سيارة ذاتية القيادة، فيما يشكك الغالبية في موثوقية الطيار الآلي.

وقال موقع “فيوتشرتسونه” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه وبحسب الدراسة التي قامت بها شركة الاستشارات إرنست يونغ، تبين أن غالبية الألمان يريدون قيادة سياراتهم الخاصة في المستقبل، بدلاً من ترك السيارة لهذه المهمة بالكامل.

وأضاف أن 30% من الألمان لا يمكنهم أن يتصوروا ركوبهم سيارات ذاتية القيادة، في حين يرى 21% أنه من غير المحتمل أن يضعوا أنفسهم في مثل تلك السيارات.

وبحسب الدراسة فإن 5% منهم لا يعرفون ما إذا كانوا يريدون وضع أنفسهم في سيارة ذاتية الحركة، بينما أكد 26% استعدادهم للاعتماد على مركبة مستقلة، فيما أجاب 18% بربما.

وأظهرت الدراسة أن الناس يبقون أكثر انفتاحاً في حال أتيحت لهم فرصة التدخل في حالة الطوارئ، (AksAlser.com) حيث أظهر الاستطلاع أن كل 1 من أصل 3 يريد ركوب تلك السيارات، في حين رفض 13% منهم الأمر بشكل قاطع.

وأكد الموقع أن الشبان الأصغر سناً والرجال أكثر انفتاحاً على القيادة ذاتية الحركة من كبار السن والنساء.

وأشار الموقع إلى أن شركة الاستشارات قامت بسؤال أشخاص حول القيادة الذاتية قبل 4 سنوات، ومقارنةً بذلك الوقت، فقد أبدى المزيد من الأشخاص الآن استعدادهم لترك السيارة تقوم بالقيادة، وأن مزيداً منهم قلقون بشأن المشاكل الأمنية المحتملة.