ألمانيا : طيران ” إير برلين ” يلغي نحو 70 رحلة لتغيب طيارين بسبب المرض !

اتصل عدد كبير بشكل غير معتاد من الطيارين للإبلاغ عن تغيبهم متعللين بالمرض مما دفع شركة طيران إير برلين الألمانية المفلسة إلى إلغاء نحو 70 رحلة الثلاثاء.

وأوضحت بيانات رحلات المغادرة على موقع الشركة على الإنترنت إلغاء الرحلات من عدد من مطارات ألمانيا بما في ذلك برلين تيجيل ودوسلدورف وهامبورج وكولونيا، ولم يتسن الحصول على تعليق من نقابة الطيارين.

وكانت شركة إير برلين، ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا، اضطرت إلى التقدم بطلب للحصول على حماية من الدائنين الشهر الماضي بعد أن سحبت شركة طيران الاتحاد المساهمة بالشركة تمويلها بعد أن منيت الشركة الألمانية بخسائر على مدى سنوات.

ويسعى مزايدون لشراء أصول شركة طيران إير برلين وتأتي في صدارتهم شركة طيران لوفتهانزا التي تسعى للحصول على أكبر حصة في الشركة المنافسة.

وأمام المزايدين حتى 15 سبتمبر للتقدم بعروضهم ومن المحتمل اتخاذ القرار بحلول 21 سبتمبر أيلول قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الألمانية. (REUTERS)