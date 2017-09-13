ألمانيا : لاجئ سوري يحاول الانتحار خلال عملية ترحيله مع عائلته

هدد لاجئ سوري الشرطة الألمانية بالانتحار، بعد محاولتها تنفيذ قرار ترحيله وعائلته في سينتسيغ، بولاية راينلاد بفالتس، في ألمانيا.

وقالت صحيفة ” غينيرال أنتسايغر” الألمانية المحلية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم تفادي محاولة انتحار بمدينة سينتسيغ، قام بها لاجئ سوري، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللاجئ السوري (27 عاماً) أمراً بترحيله مع زوجته وطفله من ألمانيا إلى رومانيا، بعد إنهاء دراسة معاملة طلب لجوئهم، ونظراً لعدم استجابة العائلة للقرار، حدد الاثنين في الساعة الخامسة موعداً لترحيلهم، حيث طلبت دائرة الأجانب تعزيزاً من الشرطة.

وعند معرفة السوري بذلك قام بالتسلح بسكين، وهدد بالانتحار، فيما قامت الشرطة المتواجدة بإبعاد الطفل والزوجة، وتأمينهم مع عائلة لاجئة تسكن في الشقة نفسها.

وحاولت الشرطة تهدئة الموقف، حيث طلبت تعزيزات من الإسعاف والإطفاء، وعناصر خاصة من الشرطة، ومترجماً.

وبعد مضي 3 ساعات تم إقناع اللاجئ بتسليم السكين، وتم اعتقاله وتحويله بعدها إلى المصحة النفسية، فيما أكد الصحيفة أن الحادثة لم تسفر عن إصابة أحد بأذى.