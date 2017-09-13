ألمانيا : وضع الفارين من الروهينجا مأساوي

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ جراء الأوضاع في ميانمار، قائلة إن وضع الفارين من أقلية الروهينجا المسلمة مأساوي، مناشدة حكومة ميانمار بتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب بأطيافه كلها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت – في تصريح اليوم الأربعاء – “تتابع الحكومة الألمانية التطورات في ميانمار بقلق بالغ، وتشير التقارير الواردة من المنطقة هناك إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، كما أن هناك عددا كبيرا من حالات الوفاة والإصابات، هذا إلى جانب اللاجئين والمشردين؛ إنها لصورة مأساوية”.

وأشار المتحدث إلى أن الأمم المتحدة قدرت – في الأسبوعين الماضيين – أعداد الفارين بـ 290 ألف، العدد الأكبر منه من أقلية الروهينجا المسلمة، حيث فروا إلى البلد المجاور بنجلاديش، مما يوضح حجم المأساة هناك.

ودعا المتحدث الألماني “أطراف النزاع” إلى إيجاد حل سلمي.(أ ش أ)