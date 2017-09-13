أنشيلوتي يؤكد : بالإمكان تحقيق أفضل من العام الماضي

اكد المدرب الايطالي لبايرن ميونيخ كارلو انشيلوتي ان باستطاعة فريقه ان يحقق افضل من الموسم الماضي.

وقال انشيلوتي “اعتقد بأننا اقوى من الموسم الماضي واللاعبون الجدد زادوا قدرات الفريق” في اشارة الى الفرنسي كورنتان توليسو من ليون والتشيلي خاميس رودريغيز من ريال مدريد الاسباني.

وكان بايرن ميونيخ، بطل البوندسليغا في المواسم الخمسة الاخيرة، خرج من ربع نهائي المسابقة الاوروبية على يد ريال مدريد، ولم يبلغ نصف النهائي لاول مرة منذ 2011.

واضاف الايطالي الذي خسر فريقه السبت في الدوري المحلي امام هوفنهايم صفر-2، “لسنا بنفس المستوى الذي كنا عليه في الجزء الثاني من الموسم الماضي والذي كان ممتازا، لكننا نستطيع تحسين وضعنا واستعادة ذلك المستوى”.

بدوره، قال الحارس وقائد الفريق مانويل نوير “نريد ان نظهر وجها مختلفا عن ذلك الذي كان في المباراة ضد هوفنهايم. اهم ما في الامر هو فرض سيطرتنا من البداية ونقل الكرة بسرعة والتسجيل في وقت مبكر”. ( AFP )