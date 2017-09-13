إسبانيا تقصي ألمانيا و تتأهل للمربع الذهبي بأمم أوروبا

قاد الثنائي مارك وباو جاسول منتخب إسبانيا للفوز على ألمانيا 84 /72 اليوم الثلاثاء والصعود إلى المربع الذهبي لبطولة أمم أوروبا لكرة السلة.

وسجل مارك جاسول أربع رميات ثلاثية في طريقه لتسجيل 28 نقطة للفريق الإسباني وعشر متابعات وأحرز شقيقه باو 19 نقطة ليصعد الماتادور الإسباني إلى المربع الذهبي للمرة العاشرة على التوالي.

وأحرز مارك جاسول 18 نقطة من اصل 28 نقطة في الربع الثالث ليمنح بلاده السيطرة على المباراة بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل 50 /50.

وسجل سيرخيو رودريجيز 11 نقطة وسبع تمريرات حاسمة ليساهم في الفوز الـ13 على التوالي للفريق الإسباني في البطولة الأوروبية.

وتصدر دينيس شرودر قائمة الهدافين في الفريق الألماني محرزا 27 نقطة وثمان تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافيا لفوز الفريق الذي وصل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2007.

وبات الفريق الإسباني على بعد مباراتين فقط من الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة في آخر خمسة أعوام.(DPA)