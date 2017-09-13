إيرلندا تفتح فندق ” تايتانيك ” بتصميم غير مسبوق

شهدت مدينة بلفاست، عاصمة #أيرلندا الشمالية، افتتاح فندق جديد بحجرات مميزة يعيد للأذهان التصميم الداخلي لقاعات سفينة “تايتانيك” الشهيرة.

وتم تشييد الفندق في مبنى Harland & Wolff التاريخي، الذي شهد تصميم السفينة الشهيرة، أوائل القرن التاسع عشر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد استغرق تجهيز المبنى نحو عامين، أنفق القائمون على المشروع خلالها نحو 28 مليون جنيه إسترليني (حوالي 37 مليون دولار)، ليستطيعوا تجهيز 4 طوابق تحوي على 120 غرفة وقاعة، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، أما المكان الذي صمم فيه المهندسون سابقا هيكل السفينة التاريخية، فتحول إلى قاعة للمؤتمرات يحوي حانة صغيرة.

من جانبهم أكد القائمون على المشروع أنهم “حرصوا على الاعتناء بأدق التفاصيل، لتكون غرف الفندق وقاعاته وجميع تفاصيله الداخلية شبيهة بقاعات سفينة تايتانيك، حتى البلاط الذي استخدم في أرضيات الفندق جاء مماثلا للذي كان موجودا في السفينة التاريخية”.

يذكر أن سفينة “تايتانيك” الشهيرة كانت من أضخم وأفخم البواخر السياحية في القرن التاسع عشر، لكنها تعرضت لحادث أدى إلى غرقها بمن عليها من ركاب، في 14 أبريل 1912، حيث اعتبرت تلك الكارثة من أكبر الحوادث حينها، الأمر الذي دفع العديد من الكتاب لتحويل قصتها لروايات وأفلام.