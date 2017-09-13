استيقظت على الشاطئ لتجد أن أزرار ثوبها مفكوكة .. 3 حوادث اغتصاب في منتجع إسباني

تعرضت شابة #بريطانية للاغتصاب في منتجع ماغالوف الإسباني، في اليوم نفسه الذي وقع فيه اعتداءان مماثلان على ضحيتَين أخريين.

وفي التفاصيل، ذكر موقع “دايلي مايل” أن الشابة البالغة من العمر 21 عاماً التي كانت تمضي عطلتها في المنتجع، تعرضت لاعتداء جنسي صباح يوم الجمعة الماضي في غضون ساعة من تعرّض سائحة سويسرية في العشرين من العمر للاغتصاب أيضاً.

وتعرّضت الشابتان للاعتداء بين الساعة السابعة والنصف والساعة التاسعة صباحاً في جزيرة مايوركا السياحية، وفق ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، كذلك اغتُصِبت سيدة ثالثة بسن الثلاثين، وهي ألمانية الجنسية، في اليوم نفسه في منتجع “إل أرنال”، على بعد عشرة أميال جنوب شرق بالما، عاصمة الجزيرة.

وتُجري الشرطة الوطنية والحرس المدني في إسبانيا تحقيقاً في الهجمات الثلاث، لكن لم يتضح على الفور إذا كان هناك رابط بينها.

وقد روت السيدة الألمانية للمحققين أنها استيقظت على الشاطئ لتجد أن أزرار ثوبها مفكوكة، وملابسها الداخلية ملطّخة بالدماء. كما أنها لم تعثر على حقيبة يدها ومحفظتها.