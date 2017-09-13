الإعلام الروسي : رغم موقف السعودية المناهض لبشار الأسد .. صورة والده ما زالت معلقة في ” مقر الخارجية “

قالت قناة “روسيا اليوم” الروسية، إنه “في الوقت الذي تلتزم فيه السعودية بموقف مناهض واضح من الرئيس السوري، بشار الأسد، ما تزال صورة لأبيه الراحل، حافظ الأسد، معلقة في إحدى قاعات مقر خارجية المملكة في مدينة جدة”.

وأضافت القناة، أنه لفت انتباه مراسلها خلال تواجده في مقر الوزارة، أن “من بين الصور، التي تزين جدار إحدى قاعات الاستقبال في المبنى، واحدة توثق الاجتماع بين الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، والعاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، والعاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال”.