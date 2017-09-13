الدنمارك ترفض استقبال المزيد من اللاجئين .. ” على الموجودين الاندماج أولاً ” !

الدنمارك ترفض استقبال المزيد من اللاجئين .. ” على الموجودين الاندماج أولاً ” !

رفضت الدنمارك استقبال 1500 لاجئ كل ثلاث سنوات وفق الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة، حيث قالت الحكومة الدنماركية إن على اللاجئين الذين قدِموا مؤخراً إلى أراضيها أن يندمجوا أولاً.

وكانت الأمم المتحدة عقدت اتفاقاً عام 1989 مع الدنمارك، ينص على استقبال البلاد 1500 لاجئ كل ثلاث سنوات، عبر برنامج لاجئين يتم اختيارهم عن طريق الأمم المتحدة.

ورفضت الدنمارك العام الماضي استقبال 500 لاجئ، بسبب موجة اللاجئين الكبيرة التي واجهتها، إلا أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبرت عن اعتقادها بأن على الدنمارك العودة والالتزام باتفاقها مع الأمم المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام دنماركية عن ميليسا فليمينغ المتحدثة من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قولها، بحسب ما ترجم عكس السير :”جاء ألفا لاجئ فقط إلى الدنمارك هذه السنة، إنه وقت جيد جداً للدنمارك لكي تستأنف استقبال حصتها من اللاجئين”.

وقال أكبر حزبين سياسيين في البلاد إنه من المبكر للدنمارك استقبال اللاجئين المعاد توطينهم عبر الأمم المتحدة، حيث يمكن نظام الحصص الأمم المتحدة من إعادة توطين اللاجئين الذين لا تلبى حاجاتهم في البلاد المجاورة لبلدهم التي فروا منها، ومن الممكن أن يشمل البرنامج اللاجئين الذين يحتاجون حماية خاصة، وضحايا التعذيب والنساء غير المصحوبات أو الأطفال ذوي الأمراض النادرة.

وتعيد الأمم المتحدة حالياً توطين 1% فقط من اللاجئين المسجلين، على الرغم من أن 10% في الواقع يحتاجون لإعادة توطين.

وكانت وزيرة الهجرة إنغر ستويبرغ، عارضت برنامج الحصص المتفق عليه مع الأمم المتحدة، حيث طالبت بإيقافه والتصويت كل ثلاث سنوات على الحصص، ونقل عن الوزيرة قولها:” لا أعتقد أن لدينا مكان للاجئين الآن، إننا متأخرون كثيراً من حيث وضع الاندماج للاجئين الجدد، نحتاج لفترة استراحة حتى نعرف كيفية حل تلك المشاكل”.

ولم تفصح الوزيرة عن وقت استئناف استقبال اللاجئين عبر الأمم المتحدة، وقد أيدها الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ذلك، فيما عبر حزب الشعب الاشتراكي المعارض عن استيائه من تلك الخطة.

بدوره، قال الوزير السابق للشؤون الخارجية، هولجر نيلسن، إن وزيرة الهجرة قد خذلت أكثر اللاجئين ضعفاً في العالم، معتبراً ذلك خطأ.

واستقبلت الدنمارك حوالي 60 ألف طالب لجوء منذ 2012، بحسب أرقام رسمية من الحكومة، كما قام بعضهم بتقديم طلبات لم شمل عائلاتهم.

من جهتها، ذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الاثنين، أن ثلث اللاجئين الذين جاؤوا قبل 3 سنوات وجدوا عملاً، معتبرة ذلك فوزاً، حيث كانت النسبة قبل ذلك 12% فقط.