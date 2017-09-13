السويد تزرع شريحة تحت جلد المواطنين ليحجزوا بها في القطارات (فيديو)

أجرت شركة SJ Railways للسكك الحديدية تجربة مبتكرة عبر زرع شريحة إلكترونية في حجم حبة الأرز تحت جلد الركاب، بحيث يمكنهم استخدامها بديلًا عن التذاكر الورقية التقليدية، وفقًا لما جاء على موقع بي بي سي الإخباري.

وأوضحت الشركة السويدية أن التقنية الجديدة آمنة تمامًا على صحة المواطنين ولا تضرهم بأي شكل من الأشكال، حيث تعتمد على شريحة محملة بتقنية NFC والتي يمكن لأي مفتش داخل القطار أن يتأكد من حجز الراكب عبر تمرير هاتفه الذكي على يد الراكب لتظهر له بيانات التذكرة بالكامل.

وتعتبر الشريحة آمنة ضد أي عمليات اختراق، حيث لا تتصل بالإنترنت لذلك يصعب اختراقها عبر الشبكات الإلكترونية.

وقالت الشركة هناك 3000 مواطن سويدي لديهم شرائح إلكترونية مزروعة تحت جلدهم.(BBC)