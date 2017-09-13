الكونجرس الأمريكي يدعو ترامب إلى إدانة جماعات الكراهية

أصدر الكونجرس الأمريكي قرارا في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى إدانة جماعات الكراهية وذلك بعدما واجه ترامب الانتقادات لرد فعله على العنف في مسيرة للقوميين البيض بمدينة تشارلوتسفيل في ولاية فرجينيا الشهر الماضي.

وقال جيري كونولي عضو مجلس النواب في بيان إن المجلس صوت بالإجماع على تبني القرار. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على القرار يوم الاثنين.

وأضاف ”اتفقت الأصوات في مجلس النواب الليلة على الإدانة الصريحة لأعمال العنف المخزية والمفعمة بالكراهية لجماعة كو كلوكس كلان والقوميين البيض والمؤمنين بتفوق البيض والقوميين الجدد في تشارلوتسفيل“.

وسيحال القرار الذي اتفقت بشأنه آراء الديمقراطيين والجمهوريين إلى ترامب للتوقيع عليه.

ولم يرد ممثلون للبيت الأبيض على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

ويدعو قرار الكونجرس ترامب إلى إدانة جماعات الكراهية وما يصفه بالانتشار المتنامي للمتطرفين الذين يدعمون معاداة السامية والخوف من الأجانب وتفوق العرق الأبيض.

ويحث القرار أيضا وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز على التحقيق في أعمال العنف والترويع التي ارتكبها القوميون البيض والنازيون الجدد وكو كلوكس كلان وجماعات على شاكلتها.

وخسر ترامب تأييد جمهوريين ورؤساء شركات وحلفاء للولايات المتحدة وأثار الاضطراب في الأسواق الشهر الماضي بتصريحات عن العنف في تشارلوتسفيل حيث وقعت اشتباكات بين القوميين والنازيين الجدد من جهة ونشطاء ضد العنصرية من جهة أخرى في 12 أغسطس آب.

وقتلت امرأة تدعى هيذر هاير وأصيب عدد من الأشخاص عندما دهس شخص يعتقد أنه من القوميين البيض متظاهرين ضد العنصرية بسيارته.

وقال الكونجرس إن هاير قتلت نتيجة ”هجوم إرهابي محلي“.

كان ترامب قد أدان في 12 أغسطس آب الكراهية والعنف ”من قبل أطراف كثيرة“ في تصريح أثار انتقادات من مختلف ألوان الطيف السياسي لأنه لم يشجب القوميين البيض. (REUTERS)