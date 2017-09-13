الكويت : 45 مليون دولار سنوياً مساعدات لمعاقين وهميين

كشفت عمليات رقابة مالية ومراجعة لملفات “معاقين” كويتين يتمتعون بمنح ومساعدات مالية لمواجهة الإعاقة، صرف 15 مليون دينار سنوياً (أكثر من 45 مليون دولار) على أكثر من 3600 “معاق وهمي” كويتي، زيفوا إعاقتهم للحصول على مساعدات مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق ما نقلت شبكة ٢٤ عن صحيفة الجريدة الكويتية، الأربعاء.

وكشفت الصحيفة أن الجهات الرقابية، وبعد تدقيقها في ملفات المعاقين، بين أكتوبر (تشرين الأول) 2016 و أغسطس (آب) 2017، توصلت إلى مئات الحالات الوهمية، التي كانت تحصل على مساعدات مالية مُكلفة.

وحسب الصحيفة، سمحت المراجعة والتدقيق، باكتشاف 3608 أشخاص في كامل لياقتهم البدنية والعقلية، يدعون الإعاقة، ويحصلون منذ سنوات على منح ومساعدات بحوالي 15 مليون دينار كويتي سنوياً.

وكشفت التدقيق، أن 680 من المدعين المتورطين، كانوا يحصلون على المساعدات المالية لمواجهة “إعاقة شديدة” حصلوا على إجمالي مساعدات بـ 6 ملايين دينار (18 مليون دولار)، و1253 منهم لمواجهة “إعاقة متوسطة” تقاضوا 4.9 ملايين دينار، إلى جانب 1675 ادعوا الإصابة بـ “إعاقة بسيطة” وتقاضوا 3.7 ملايين دينار، من المساعدات سنوياً.

وإلى جانب المبالغ الأخرى الكبرى التي تشك هيئات الرقابة في سلامة صرفها، والتي تفوق 59 مليون دينار ( 180 مليون دولار)، كشفت الجهات الرقابية، أنها رفضت 3494 طلباً لمعاقين وهميين تقدموا لها للحصول على مساعدات لمواجهة “إعاقات مزدوجة”، وتفطنها إلى وجود 7081 ملفاً، لـ”معاقين” يحصلون على مساعدات مالية، رغم وفاتهم، أو شفائهم من الإعاقات المؤقتة التي كانوا يعانون منها.