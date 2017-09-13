الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تكسب التعاطف بهذه الصورة

نشرت الفنانة #غادة_عبد_الرازق ، صورة جديدة لها، على حسابها في ” #إنستغرام ” أعلنت من خلالها تواجدها بالمستشفى في #القاهرة بسبب إصابتها بكسر في القدم.

وعلقت غادة على الصورة بقولها “رجلية اتجبست”، بحسب ما اوردت قناة العربية السعودية، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، متمنين لها الصحة والعافية، ومعبرين عن حزنهم لما تعرضت له.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، هو مسلسل “أرض جو”، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وكانت محكمة جنح المعادي، قد أجلت نظر محاكمة غادة عبد الرازق، في الجنحة المباشرة التى أقامها أحد المحامين، الذي اتهمها فيها بارتكاب الفعل العلني الفاضح، لجلسة 8 أكتوبر المقبل، للاختصاص الرقمي، على خلفية ظهورها في فيديو “لايف” على حسابها في إنستغرام.