الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو يعود إلى حبيبته التي تصغره بـ 17 عام

الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو يعود إلى حبيبته التي تصغره بـ 17 عام

تناقلت مواقع الأخبار العالمية صورة للممثل الوسيم #ليوناردو_دي_كابريو (42 عاماً) وهو يمسك بيد حبيبته السابقة عارضة الأزياء توني غارن (25 عاماً).

وفي التفاصيل، وفق ما اوردت قناة إل بي سي اللبنانية، التُقطت هذه الصورة أثناء مغادرة دي كابريو وغارن ملهى 1 Oak الليلي في نيويورك فجر السبت الماضي الساعة الخامسة.

يُذكر أنّ ليوناردو وتوني كانا يتواعدان عام 2013 وانفصلا بعد عام تقريباً.