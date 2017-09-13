النمسا تستدين 3.5 بليون يورو على 100 سنة

أعلنت النمسا أنها نجحت في استدانة 3.5 بليون يورو على 100 سنة، ما يعد فترة تاريخية مغرية بفضل تدني أسعار الفائدة على الآجال الأقصر.

وتفاخرت وزارة المالية النمساوية أمس (الثلثاء) في بيان بكون النمسا أول دولة في منطقة اليورو أصدرت سندات على مثل هذه المدة الطويلة، ما يثبت «ارتفاع درجة ائتمانها» لدى المستثمرين.

وتهافت المستثمرون لشراء السندات وعرضوا حتى 10.8 بليون يورو، لكن وزارة المالية قالت إنها «قبلت 3.5 بليون يورو من208 مكتتبين هم أساسا من مديري الصناديق بفائدة 2.1 في المئة». وينتهي أجل السند في 20 أيلول (سبتمبر) 2017.

وفي منطقة اليورو، استدانت بلجيكا وإرلندا سابقا في 2016 على مئة سنة 100 مليون يورو من مستثمرين مباشرين، وليس عبر الاصدار العام. واستدانت الأرجنتين قبل أشهر على 100 سنة، ولكن بفائدة ثمانية في المئة، وقبلها فعلت المكسيك بالمثل.

وتصدر الدول عادة في سوق المال سندات لعشر سنوات والأطول يكون لـ 30 سنة. وعاينت النمسا مدى اهتمام السوق للآجال البعيدة عبر إصدار سند لـ 70 سنة في 2016، بفائدة 1.53 في المئة لقي اقبالا كبيرا.

وفي ظل فوائد متدنية جدا، يبحث المستثمرون عن فوائد أفضل لآجال أطول، نظرا للمخاطر المتصلة باستحقاقاتها. والعملية مفيدة للنمسا التي تضمن فائدة متدنية على فترة طويلة جدا.(AFP)