بريطاني يعرض الزواج على حبيبته على ارتفاع 3000 قدم

في مفاجأة لم تتوقعها أبداً، عرض رجل بريطاني #الزواج على حبيبته داخل طائرة صغيرة على ارتفاع 3000 قدم فوق القنال الإنكليزي.

وأعد سيمون بانيستر (29 عاماً) خطة سرية ليطلب يد حبيبته سابرينا لويس للزواج، حيث دعاها للقيام برحلة على متن طائرة صغيرة.

وكان سيمون قد حصل على شهادة في قيادة الطائرات العام الماضي بعد ثماني سنوات من التدريب وأراد أن يتوج أول رحلة له بطلب الزواج من حبيبته، بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وفي يوم السبت الماضي ، أقلع سيمون من مطار لو توكيه في جنوب فرنسا برفقة حبيبته سابرينا على متن طائرة من طراز بايبر واريور التي تحتوي على أربعة مقاعد.

وفي طريق عودته، فاجأ سيمون حبيبته سابرينا بطلب الزواج منها حيث وافقت الأخيرة على طلبه على الفور. وبعد الرحلة أقام الثنائي في فندق كاسل فيكتوريا في مدينة لو توكيه الفرنسية قبل أن يذهبا في الصباح التالي في رحلة رومانسية إلى الشاطئ. وبعد انتهائهما من رحلتهما الرومانسية عاد الثنائي إلى إنكلترا.

وبعد بضعة أسابيع من طلب الزواج، غادر الثنائي لقضاء عطلة قصيرة في اليونان، ومن المزمع أن يقيما حفل زفافهما إثر عودتهما من الإجازة بوقت قصير، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.