بعد أن شبح شقيقه على السوريين .. الديك الصغير يشبح على اللبنانيين ويشتم أمنهم في مطارهم !

بعد أن شبح شقيقه على السوريين .. الديك الصغير يشبح على اللبنانيين ويشتم أمنهم في مطارهم !

قالت صحيفة “النهار” اللبنانية إن “لبنايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعروا بحالة من الغضب بعد تداول خبر إقدام الفنان السوري #حسين_الديك على شتم أحد عناصر قوى الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي بعد رفض إدخال إحدى الآلات الموسيقية”.

وقالت الصحيفة إن “الديك غضب من رفض عنصر قوى الأمن السماح له بإدخال الآلة فهدده بنبرة حادة باللجوء إلى أحد الضباط النافذين وإدخاله السجن، ما دفع بالناشطين إلى المطالبة بمنعه دخول لبنان”.

ونقلت عن مصادر أمنية أنه “أثناء مرور الديك وفرقته الموسيقية، كان أحدهم يحمل ناياً بطول 80 سنتمتراً، وعند المرور على آلة الكشف (سكانر)، سأل العسكري زميله الأعلى منه رتبة، إذا كان بالامكان تمرير هذه الآلة ونقلها إلى الطائرة، وسمح المسؤول بنقلها”.

وأضافت: “إلا أن الديك وفي أقل من دقيقتين، أخذ يصرخ بصوت عال: إلي عم بصير في المطار هو عرقلة للفنانيين وأنا سأتصل باللواء عباس ابراهيم، من دون أن يحترم العسكريين الذين يؤدون مهماتهم المطلوبة. ويشار إلى أن الديك كان متوجهاً إلى تونس”.

وختمت الصحيفة بالقول: “ما حصل كان مدار نقاش بين كبار الضباط والمسؤولين في المطار، بغية منع تكرار ما فعله الديك من تجاوز تجاه الأجهزة المعنية في المطار، ووفق المصادر: هناك رأي بأنه في حال تكرار مثل هذا المشهد لا مانع من توقيف الفاعل والمتجاوز، وأضافت: اللواء ابرهيم وإذا كان على معرفة بالديك، فهو لا يقبل ولا جهاز الأمن العام في المطار بمثل هذه التجاوزات والخروق الفنية”.

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