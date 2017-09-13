بنوك الاتحاد الأوروبي تغلق أكثر من تسعة آلاف فرع في 2016

أظهرت بيانات نشرت أمس (الثلثاء)، أن البنوك في الاتحاد الأوروبي أغلقت 9100 فرع واستغنت عن حوالى 50 ألف موظف العام الماضي، مع إقبال عدد متزايد من العملاء على استخدام العمليات المصرفية الالكترونية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض.

وقال الاتحاد المصرفي الأوروبي الذي جمع المعلومات إن «عدد فروع البنوك في الاتحاد الأوروبي انخفض إلى 189 ألفا في نهاية 2016، وهو ما يمثل هبوطا قدره 4.6 في المئة عن العام الماضي». ووفقا للبيانات، سجل عدد العاملين أدنى مستوى منذ العام 1997، إذ بلغ حوالى 2.8 مليون شخص.

ومنذ العام 2008، بلغ إجمالي عدد الفروع المصرفية التي أغلقت في أرجاء الاتحاد الأوروبي 48 ألفا، وهو ما يمثل انخفاضا يزيد عن 20 في المئة، لكن البنوك سرعت وتيرة الإغلاقات العام الماضي، مقارنة مع 2015 عندما بلغت نسبة الفروع التي أغلقت أبوابها ثلاثة في المئة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد البنوك في دول الاتحاد الأوروبي بلغ ستة آلاف و 596 بنكاً في نهاية 2016 بانخفض قدره 6 في المئة عن العام الماضي.(REUTERS)