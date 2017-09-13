بوحشية و سادية قل نظيرها .. عناصر شرطة في لبنان يعذبون و يهينون عاملاً سورياً و يتناقلون صوره فرحين ! ( فيديو )

بوحشية و سادية قل نظيرها .. عناصر شرطة في لبنان يعذبون و يهينون عاملاً سورياً و يتناقلون صوره فرحين ! ( فيديو )

في دولة المؤسسات الخلبية، كما في سوريا الأسد، قام عناصر شرطة لبنانيون، بتعذيب عامل سوري بطريقة وحشية وسادية لم يعرف سببها.

وقال تلفزيون الجديد اللبناني، الثلاثاء، إن “محمد جمال لاجئ سوري يعمل منذ ثلاث سنوات في معمل لصناعة التماثيل في (شكة) فوجئ صباح الثلاثاء بعناصر من شرطة البلدية يقتادونه الى أحد الورش في المنطقة قبل أن ينهالوا عليه بلضرب المبرح ما تسبب بكسور في أنحاء جسده، إضافة إلى حلقهم رأسه”.

ونقلت القناة عن محمد قوله: “إجت البلدية أخدتني وأخدوني على مكان يعني مسكون فيو عالم أنا فكرت حالي رايح علبلدية لما أخدوني ما قالولي سحبوني وأخدوني بالسيارة قام أخدوني على مكان فيو عالم عمتشتغل بالميكانيك و بلشو يضربوني فيو هني شي ستة سبعة تركوني حلقولي شعري وبلشو يسبو على بنتي وعلى مرتي وعلى أخواتي .. رفسوني برجليهون وجابو الكرباج وضربوني فيه”.

وأضاف محمد وهو يغالب دموعه: “أنا تحت سقف القانون يعني إذا في قانون مناخد حقنا .. سبيتني وحشكت علي وما خليت شي ليش قدام العالم بتشحطني وبتقصلي شعري .. وبيصورني وبيبعتني لرفقاتو بيقلون شوفو شو عملت بهاد السوري”.

وختمت القناة بالقول: “لا يطالب محمد إلا بالعدالة، متسائلاً عن الذنب الذي اقترفه ليظلم على يد من كان مفترض بهم تطبيق القانون”.