بيبي : رحيلي عن ريـال مدريد لم يحزنني

قال قلب الدفاع البرتغالي #بيبي، إنه لم يشعر بالحزن عقب الرحل عن #ريال_مدريد الإسباني، مشيراً إلى أنه اختار الانتقال لنادي #بيشكتاش التركي لكي يظل “سعيداً في كرة القدم”.

وصرح اللاعب في مؤتمر صحافي رداً على سؤال بخصوص الأمر: “أي حزن؟ أوضحت المسألة، حقبتي في ريال مدريد انتهت، أنا في مرحلة جديدة بمسيرتي، اخترت بشيكتاش لأظل سعيداً في كرة القدم، ريال مدريد جزء من الماضي، كنت سعيداً هناك، كما كان عليه الحال في بورتو وماريتيمو”.

ويخوض بيبي اليوم أول مباراة له مع فريقه الجديد في دوري الأبطال أمام بورتو البرتغالي الذي لعب فيه لثلاثة مواسم قدم فيها مستوى جيداً سمح له بالانتقال لريال مدريد في 2007.

ومع ريال مدريد فاز بيبي بدوري الأبطال 3 مرات وكأس السوبر الأوروبي مرة و الدوري الإسباني 3 مرات وكأس الملك مرتين ومثلهما في كأس السوبر الإسباني. ( EFE )