تحديد الدولة المستضيفة لمباراة منتخب بشار الأسد و أستراليا

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم إقامة مباراة منتخبه الأول أمام أستراليا في ذهاب الملحق الآسيوي في ماليزيا، وذلك، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وأكد رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم صلاح رمضان اليوم الثلاثاء لوكالة فرانس برس، أن ماليزيا ستستضيف ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال روسيا الصيف القادم، بين منتخب بلاده وأستراليا المقررة في الخامس من تشرين الأول المقبل.

وقال رمضان في اتصال هاتفي: “اختارت القيادة الرياضية في سوريا ماليزيا مكانا لمواجهتنا مع أستراليا في الملحق الآسيوي”.

ويتأهل الفائز في الملحق الآسيوي لمواجهة رابع منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في ملحق آخر من ذهاب وإياب سيتأهل الفائز فيه إلى مونديال روسيا. (AFP)