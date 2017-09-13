تركيا : سيدة سورية تعثر على طفل رضيع في مسجد بمدينة أضنة ( فيديو )

عثرت امرأة سورية على طفل رضيع داخل أحد المساجد بمدينة أضنة، جنوبي غربي تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السورية إيليف حسن، توجهت لمسجد الفاتح الواقع بحي سينان باشا، بمدينة أضنة، وعند دخولها للقسم المخصص للنساء، وجدت طفلاً رضيعاً نائماً بمفرده.

واحتضنت إيليف الطفل، المقدر عمره بسبعة أشهر، وانتظرت بعضاً من الوقت ظناً منها أن والدته ستعود، إلا أن أحداً لم يظهر للسؤال عنه، ما دفعها لإبلاغ المسؤولين في المسجد.

وحضر رجال الشرطة فور إبلاغهم، و اصطحبوا إيليف والطفل إلى مخفر كوبروباشو، ليتم استكمال الأوراق اللازمة لإرسال الطفل إلى مديرية شؤون الطفل بمحافظة أضنة، بعد إخضاعه للفحص الطبي.